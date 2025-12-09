Investito da un' ambulanza dodicenne in Terapia intensiva a Genova

La direzione sanitaria dell’ ospedale Gaslini di Genova fa sapere che il bimbo di 12 anni investito questa mattina da un’ambulanza, al suo arrivo all’ospedale pediatrico «risultava emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità: è stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

