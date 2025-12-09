Interventi alla colonna più sicuri e precisi | all' ospedale Di Venere il primo tavolo operatorio rotante
All’ospedale Di Venere di Bari è operativo il primo tavolo operatorio rotante mai introdotto in Italia, progettato per la neurochirurgia e la chirurgia della colonna, sia in ambito traumatico sia degenerativo. La sua innovazione principale consiste nella possibilità di agganciare e ruotare il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La precisione delle immagini consente di programmare con estrema accuratezza interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e sugli arti inferiori. Un valido supporto anche nei controlli post-operatori per monitorare il corretto posizionamento delle protesi. - facebook.com Vai su Facebook
