Inter Women Csiszár taglia quota 100 | Famiglia gruppo e mentalità la mia forza
Inter News 24 Inter Women celebra Csiszár: superata la quota di 100 presenze in con la casacca nerazzurra tra emozioni, crescita e spirito di squadra. Traguardo importante per Henrietta Csiszár, centrocampista dell’Inter Women, che ha recentemente superato quota 100 presenze con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Arrivata a Milano nel luglio 2021, l’ungherese sta vivendo la sua quinta stagione con il club e ha raccontato emozioni, ricordi e sensazioni ai canali ufficiali della società. CARICA ED EMOZIONI – «Prima di una partita mi carica vedere la mia famiglia e gli amici sugli spalti e anche sentire l’affetto dei tifosi che ci seguono e che ci danno sempre una spinta importante», ha spiegato la centrocampista, sottolineando quanto il sostegno personale e quello del pubblico incidano sulla sua concentrazione e sulle prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Domenica 2 Novembre diretta Rai Sport, Roma-Inter Women, Maratona di New York, Basket, Volley
Formazioni ufficiali Inter Women Hibernian: queste le scelte di Piovani per il ritorno di Europa Cup
Hibernian Inter Women: la squadra di Piovani vince e passa il turno! Decisiva Tomasevic
Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva" - L'Inter Women ha superato il Walur nel match valido per l'accesso al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup. Come scrive tuttomercatoweb.com
