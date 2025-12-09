Inter Liverpool | Szoboszlai è il principale pericolo per la difesa nerazzurra ma Chivu ha già la contromisura

Inter News 24 Inter Liverpool: è Szoboszlai il principale pericolo per la difesa interista, anche se mister Chivu ha già trovato la contromisura giusta. La sfida di questa sera a San Siro tra l’Inter e il Liverpool vedrà un confronto tattico cruciale sulla fascia sinistra dei nerazzurri. Il laterale italiano Federico Dimarco, tornato un eccellente uomo assist sotto la gestione dell’allenatore Cristian Chivu con già 5 passaggi vincenti in campionato, sarà messo a dura prova. Dimarco, stando all’analisi della Gazzetta dello Sport, ha ritrovato una continuità di rendimento notevole, che lui stesso attribuisce alla minore frequenza di sostituzioni rispetto all’epoca del tecnico Simone Inzaghi, un fattore che gli garantisce maggiore presenza e fiducia all’interno della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

