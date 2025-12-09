Inter-Liverpool streaming gratis? Dove vederla in chiaro e in tv

di Edoardo D'Amato A San Siro è la notte della verità: Inter-Liverpool potrebbe essere uno snodo fondamentale per capire la vera forza della squadra di Chivu. L’ultima sfida con i Reds non ha sorriso ai nerazzurri, ma poco importa: Lautaro e compagni vogliono blindare sempre di più l’accesso diretto agli ottavi di finale della Champions 2025-26. Di fronte c’è una squadra che quest’anno non sta brillando: ad oggi sarebbe ai playoff di Champions e in Premier al momento è addirittura in decima posizione. Tuttavia, il Liverpool è comunque campione d’Inghilterra in carica. Gli ingredienti per assistere ad un match epico ci sono tutti: ecco tutte le info su dove vedere Inter-Liverpool in streaming (inizio ore 21 allo Stadio San Siro ). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter-Liverpool streaming gratis? Dove vederla in chiaro e in tv

