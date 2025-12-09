Inter Liverpool streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League
. INTER LIVERPOOL STREAMING TV – Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 21 Inter e Liverpool scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Inter Liverpool in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio: Inter Liverpool: dove vederla in tv. La partita di Champions League tra Inter e Liverpool sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it
