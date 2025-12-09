Inter Liverpool Sky o Amazon? Dove vedere la sfida di Champions
Inter Liverpool Sky o Amazon. Dopo il successo convincente in campionato contro il Como, l’ Inter è pronta a tornare sotto i riflettori della Champions League per una notte di grande prestigio. A San Siro arriva il Liverpool, avversario dal blasone europeo enorme, in una sfida che può dire molto sul percorso dei nerazzurri nella competizione. La squadra di Chivu è chiamata a reagire dopo il passo falso di Madrid contro l’ Atletico e a lanciare un segnale forte nella corsa alle prime otto del girone. Il match è valido per la sesta giornata della fase a gironi e rappresenta uno snodo fondamentale della stagione europea. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti simili trattati di recente
LIVERPOOL SENZA SALAH CONTRO L'INTER Le dichiarazioni di Salah dopo l’ennesima esclusione dall’XI titolare hanno spinto Arne Slot a lasciarlo fuori dai convocati per la trasferta di San Siro. Il clima tra l’egiziano e i Reds è ormai rovente, con le v - facebook.com Vai su Facebook
"All'Inter si presenta un'occasione ghiotta contro il Liverpool. Può cercare di vincere uno scontro diretto migliorando la classifica europea che è già positiva" Paolo Pacchioni ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X
Dove vedere Inter-Liverpool in tv? Sky o Prime Video, orario - La squadra di Cristian Chivu ospita i Reds di Arne Slot, alle prese con il caso Salah: le probabili scelte dei due allenatori per la sesta partita in Champions League ... corrieredellosport.it scrive