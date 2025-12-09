Inter Liverpool Sky o Amazon? Dove vedere la sfida di Champions

Inter Liverpool Sky o Amazon. Dopo il successo convincente in campionato contro il Como, l’ Inter è pronta a tornare sotto i riflettori della Champions League per una notte di grande prestigio. A San Siro arriva il Liverpool, avversario dal blasone europeo enorme, in una sfida che può dire molto sul percorso dei nerazzurri nella competizione. La squadra di Chivu è chiamata a reagire dopo il passo falso di Madrid contro l’ Atletico e a lanciare un segnale forte nella corsa alle prime otto del girone. Il match è valido per la sesta giornata della fase a gironi e rappresenta uno snodo fondamentale della stagione europea. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it