Inter Liverpool questa sera a San Siro c’è la sfida tra due grandi attacchi | il confronto

Inter Liverpool, questa sera allo stadio San Siro ci sarà anche la sfida tra due grandi reparti offensivi. Vediamo insieme il confronto. La sfida di questa sera a San Siro tra l'Inter e il Liverpool va oltre la semplice posta in palio per la UEFA Champions League, trasformandosi in un duello affascinante tra i due reparti offensivi. Un'analisi di Tuttosport evidenzia come il valore complessivo dei giocatori coinvolti sfiori l'esorbitante cifra di 650 milioni di euro. I nerazzurri e i Reds schierano autentiche corazzate, sebbene il Liverpool debba fare i conti con assenze pesanti.

