Inter Liverpool questa sera a San Siro c'è la sfida tra due grandi attacchi | il confronto

Inter News 24 Inter Liverpool, questa sera allo stadio San Siro ci sarà anche la sfida tra due grandi reparti offensivi. Vediamo insieme il confronto. La sfida di questa sera a San Siro tra l’Inter e il Liverpool va oltre la semplice posta in palio per la UEFA Champions League, trasformandosi in un duello affascinante tra i due reparti offensivi. Un’analisi di Tuttosport evidenzia come il valore complessivo dei giocatori coinvolti sfiori l’esorbitante cifra di 650 milioni di euro. I nerazzurri e i Reds schierano autentiche corazzate, sebbene il Liverpool debba fare i conti con assenze pesanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

