Inter Liverpool probabili formazioni | Chivu con il dubbio in difesa
Inter Liverpool probabili formazioni. La Champions League torna protagonista a San Siro con una sfida di altissimo profilo tra Inter e Liverpool. I nerazzurri arrivano all’appuntamento forti del netto 4-0 rifilato al Como in campionato e con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante del proprio percorso europeo. Cristian Chivu, almeno nelle intenzioni, non sembra orientato a stravolgimenti: l’idea è dare continuità e affidarsi all’undici migliore. Il tecnico nerazzurro ha il dubbio Akanji che non si è allenato nella rifinitura causa influenza. Il 3-5-2 resta il punto fermo, così come la spina dorsale della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIVERPOOL SENZA SALAH CONTRO L'INTER Le dichiarazioni di Salah dopo l’ennesima esclusione dall’XI titolare hanno spinto Arne Slot a lasciarlo fuori dai convocati per la trasferta di San Siro. Il clima tra l’egiziano e i Reds è ormai rovente, con le v - facebook.com Vai su Facebook
"All'Inter si presenta un'occasione ghiotta contro il Liverpool. Può cercare di vincere uno scontro diretto migliorando la classifica europea che è già positiva" Paolo Pacchioni ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X
Inter-Liverpool: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Chivu ospitano i Reds di Slot all'incontro valido per la sesta giornata della fase a girone unico ... Come scrive tuttosport.com