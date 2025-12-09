L’ Inter questa sera scende in campo contro il Liverpool per la sesta giornata di Champions League. Appuntamento a San Siro alle ore 21 con la squadra di Cristian Chivu che deve dare seguito alle buone prestazioni in Serie A e riscattarsi dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’ Atletico Madrid il 26 novembre scorso. Il club inglese al momento non sta attraversando il suo periodo migliore. Nell’ultimo match di Champions è stato sconfitto in casa dal Psv Eindhoven per 4-1 e in Premier League ha collezionato due pareggi di fila contro Sunderland (1-1) e Leeds (3-3). In campionato i Reds sono al 10° posto della classifica con 23 punti, a -10 dall’Arsenal 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Liverpool oggi in Champions League: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv