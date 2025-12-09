Inter-Liverpool notte da Champions | a San Siro la sfida che può valere la qualificazione

L’Inter torna a respirare l’aria d’Europa con un obiettivo chiaro: chiudere il discorso qualificazione e confermare la sua dimensione internazionale. Il roboante 4-0 rifilato al Monza ha rimesso benzina nelle gambe e fiducia nella testa dei nerazzurri, che ora si rituffano nella Champions League per un appuntamento che promette scintille. A un San Siro sold out – l’ennesima fotografia della fame che accompagna la squadra di Chivu – arriva un Liverpool pieno di interrogativi. La squadra di Arne Slot, già in affanno in Premier e lontana parente della macchina da guerra degli anni scorsi, si presenta a Milano senza Mohamed Salah. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Notte di Champions League a San Siro con l'Inter di Cristian Chivu che sfiderà il Liverpool di Arne Slot.