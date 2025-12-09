Inter-Liverpool Marotta | Partita difficile hanno una mentalità vincente

L'attesa sta per terminare: tra pochi istanti si accenderà il confronto tra Inter e Liverpool, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Marotta sottolinea la difficoltà dell'incontro, evidenziando la mentalità vincente dei Reds. Una partita che promette grande spettacolo e sfide intense tra due club di grande calibro internazionale.

A breve comincerà la partita tra Inter e Liverpool, match valido per la quinta giornata della Phase League di Champions League. A parlare della sfida, ai microfoni di SkySport, ci ha pensato Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri: “ Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato, è difficile visto il grande spessore dell’avversario. Il Liverpool ha investito mezzo miliardo, ha campioni che sono difficili da affrontare”. Poi prosegue: “ Dall’uiltima volta che abbiamo affrontato il Liverpool abbiamo acquisito esperienza, quelli che giocano stasera in quella partita erano in tanti, queste sono caratteristiche e valori importanti”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu