Inter Liverpool Marotta | Abbiamo tanta esperienza Salah? Situazione strana non…

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool, Beppe Marotta commenta la sfida e l’esperienza della sua squadra, sottolineando la complessità della situazione di Salah. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono uno sguardo realistico e approfondito sulla sfida in programma a San Siro.

Marotta. Alla vigilia della sfida di Champions League, Beppe Marotta ha analizzato con realismo la sfida di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro si è mostrato cauto ma determinato, consapevole delle difficoltà che il confronto con i Reds comporta: “ I calcoli non li abbiamo fatti su quanti punti serviranno, vorremmo ripetere la prestazione con il Como anche se è molto difficile “. Marotta ha poi ricordato la forza degli avversari, nonostante le difficoltà recenti: “ Il Liverpool è in crisi ma ha investito mezzo miliardo sul mercato, ha grandi campioni ed è sempre una squadra difficile da affrontare “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

