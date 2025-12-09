Inter Liverpool Marotta | Abbiamo tanta esperienza Salah? Situazione strana non…
Alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool, Beppe Marotta commenta la sfida e l’esperienza della sua squadra, sottolineando la complessità della situazione di Salah. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono uno sguardo realistico e approfondito sulla sfida in programma a San Siro.
Marotta. Alla vigilia della sfida di Champions League, Beppe Marotta ha analizzato con realismo la sfida di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro si è mostrato cauto ma determinato, consapevole delle difficoltà che il confronto con i Reds comporta: “ I calcoli non li abbiamo fatti su quanti punti serviranno, vorremmo ripetere la prestazione con il Como anche se è molto difficile “. Marotta ha poi ricordato la forza degli avversari, nonostante le difficoltà recenti: “ Il Liverpool è in crisi ma ha investito mezzo miliardo sul mercato, ha grandi campioni ed è sempre una squadra difficile da affrontare “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter, Marotta: "Sempre difficile affrontare il Liverpool, in estate ha speso mezzo miliardo" - Pochi minuti alla sfida contro il Liverpool per l'Inter al Giuseppe Meazza, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il presidente nerazzurro. Si legge su tuttomercatoweb.com
