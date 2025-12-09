Inter Liverpool manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico | questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot Reduce dalla sconfitta al Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Inter torna a respirare l’atmosfera delle grandi notti europee. A San Siro va in scena la supersfida contro il Liverpool, valida per la sesta giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter liverpool manca sempre meno al big match di champions league a san siro nerazzurri pronti a dimenticare l8217atletico questi i possibili undici scelti da chivu e slot

© Calcionews24.com - Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico: questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

inter liverpool manca menoSky – Inter-Liverpool, Akanji verso la titolarità: le ultime! Ecco la formazione - Arrivano da Sky Sport importanti aggiornamenti sulla formazione di stasera, soprattutto sul fronte Manuel Akanji ... Segnala msn.com