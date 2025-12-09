Inter Liverpool manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Nerazzurri pronti a dimenticare l’Atletico | questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot
Inter Liverpool, manca sempre meno al big-match di Champions League a San Siro! Questi i possibili undici scelti da Chivu e Slot Reduce dalla sconfitta al Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Inter torna a respirare l’atmosfera delle grandi notti europee. A San Siro va in scena la supersfida contro il Liverpool, valida per la sesta giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X
Inter ospita il Liverpool a San Siro per una sfida decisiva di Champions, con inglesi privi di una loro stella. Diretta su Sky, Now TV e Cielo. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-inter-liverpool-champions-league-9-dicembre-tv-streaming-847155.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
Sky – Inter-Liverpool, Akanji verso la titolarità: le ultime! Ecco la formazione - Arrivano da Sky Sport importanti aggiornamenti sulla formazione di stasera, soprattutto sul fronte Manuel Akanji ... Segnala msn.com
