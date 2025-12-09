Inter Liverpool l’ultima sfida non ha sorriso ai nerazzurri Anche se Lautaro…

Inter News 24 Inter Liverpool, l’ultimo incrocio tra le due squadre non ha sorriso ai nerazzurri, eliminati dalla Champions League. Anche se Lautaro Martinez.. Ritrovare il Liverpool per l’Inter significa anche tornare indietro di quasi tre anni e mezzo, rievocando una storica prima volta in termini di vittorie europee. Come raccontato dal Corriere dello Sport, l’ 8 marzo 2022 i nerazzurri allora allenati da Simone Inzaghi riuscirono nell’impresa di espugnare il fortino di Anfield, un risultato mai ottenuto prima. La perla di Lautaro e l’espulsione fatale. Quella partita si concluse 0-1 grazie a una magnifica rete del capitano Lautaro Martínez, una vera e propria perla che diede speranza al club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

