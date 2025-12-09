Inter Liverpool LIVE 0-0 | miracolo di Alisson su Lautaro Martinez! Che parata sul colpo di testa del capitano
Alle 21 a San Siro si sfidano Inter e Liverpool nel 6° turno della fase a gruppi di Champions League. Un match decisivo che promette emozioni, con un intervento straordinario di Alisson su Lautaro Martinez. Segui l'evento in tempo reale con noi per aggiornamenti e highlights di questa sfida cruciale.
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Champions League, Inter-Liverpool 0-0 e Atalanta-Chelsea 0-1 dopo 45’: gol di Joao Pedro Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juve - facebook.com Vai su Facebook
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X
LIVE - Inter-Liverpool 0-0, 45' + 5: Zwayer decreta sette minuti di recupero, iniziato un mezzo supplementare - Complice il controllo VAR e i due cambi, i minuti di recupero saranno ... Riporta fcinternews.it
PS5, Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026, con Halo e Wolverine ma niente GTA 6 game-experience.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia il match delle toscane! oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it
Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia». Ma il cellulare è ancora sotto ... leggo.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com