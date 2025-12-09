Inter Liverpool LIVE 0-0 | Lautaro Martinez murato! Conclusione dell’argentino potente ma si spegne sul difensore

Allo stadio di San Siro si affrontano Inter e Liverpool nel 6° turno della fase a gironi di Champions League. Un match combattuto e intenso, con occasioni da entrambe le parti. Segui in diretta l’andamento dell’incontro e le azioni salienti di questa sfida ricca di tensione e spettacolo.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l'Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L'Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro.

