Inter Liverpool LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo!
Alle 21 a San Siro, l'Inter affronta il Liverpool nel 6° turno della fase a gironi di Champions League. La sfida, iniziata in parità, prosegue nel secondo tempo. Segui con noi l'andamento della partita, aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale sull'incontro tra le due squadre.
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Champions League, Inter-Liverpool 0-0 e Atalanta-Chelsea 0-1 dopo 45': gol di Joao Pedro Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool
Inter-Liverpool 0-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Acerbi e Calhanoglu KO, problemi muscolari
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ...
