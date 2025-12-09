Inter Liverpool LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo!

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 a San Siro, l'Inter affronta il Liverpool nel 6° turno della fase a gironi di Champions League. La sfida, iniziata in parità, prosegue nel secondo tempo. Segui con noi l'andamento della partita, aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale sull'incontro tra le due squadre.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter liverpool live 0 0 inizia il secondo tempo

© Internews24.com - Inter Liverpool LIVE 0-0: inizia il secondo tempo!

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

inter liverpool live 0Inter-Liverpool 0-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Acerbi e Calhanoglu KO, problemi muscolari - Liverpool di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it