Inter Liverpool LIVE 0-0 | gran punizione di Barella che si spegne sul fondo! Palla che esce di pochi centimetri
Allo stadio di San Siro si gioca il match tra Inter e Liverpool, valido per il 6° turno della fase a gironi di Champions League. La partita, iniziata alle 21, promette emozioni e spettacolo, con le formazioni pronte a darsi battaglia. Segui con noi il live aggiornato sull'andamento del match.
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Infortunio per Calhanoglu durante Inter-Liverpool: Chivu trema - facebook.com Vai su Facebook
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X
LIVE - Inter-Liverpool 0-1, 35': Konaté segna, ma Zwayer dopo tre minuti va all'OFR per valutare il mani di Ekitike - E alla fine sarà on field review. Si legge su fcinternews.it
Ucraina: Zelensky, 'lavoriamo ad accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione' iltempo.it
Inter Liverpool LIVE 0-0: gran punizione di Barella che si spegne sul fondo! Palla che esce di pochi ... internews24.com
Studentessa violentata all'uscita della metro a Roma, l'identikit degli stupratori: caccia a tre uomini. La ... leggo.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5, Champions League calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria della squadra ... oasport.it
L’Altro Ispettore 2 ci sarà? davidemaggio.it
Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, ... calcionews24.com