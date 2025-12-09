Inter Liverpool le ultimissime da Akanji Ecco cosa filtra in casa nerazzurra
Inter News 24 Inter Liverpool, arrivano notizie importanti da Akanji, influenzato e a rischio per il match di questa sera. Ecco che cosa filtra in casa nerazzurra. Manca sempre meno all’attesissima gara di UEFA Champions League di questa sera a San Siro tra l’Inter guidata dall’allenatore Cristian Chivu e il Liverpool dell’allenatore olandese Arne Slot. Dallo Sky Sport arrivano aggiornamenti cruciali sulla formazione dei nerazzurri, in particolare sul fronte del difensore svizzero Manuel Akanji. Akanji verso il rientro, ballottaggio aperto. Il difensore, assente alla vigilia per una sindrome influenzale, sta decisamente meglio nelle ultime ore e sembra viaggiare verso la titolarità, un fattore che rivoluzionerebbe i piani iniziali di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter ospita il Liverpool a San Siro per una sfida decisiva di Champions, con inglesi privi di una loro stella. Diretta su Sky, Now TV e Cielo. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-inter-liverpool-champions-league-9-dicembre-tv-streaming-847155.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
“Inter-Liverpool: Manuel Akanji sta meglio e dovrebbe essere a disposizione. Da capire se partirà dall’inizio o dalla panchina” (Sky) Vai su X
Inter-Liverpool, le probabili formazioni - Dubbio Akanji per Chivu, Mkhitaryan pronto - È arrivato il momento per l’Inter di misurarsi contro il Liverpool,. Da tuttomercatoweb.com
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
