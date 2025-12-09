inter liverpool le ultimissime da akanji ecco cosa filtra in casa nerazzurra

Inter News 24 Inter Liverpool, arrivano notizie importanti da Akanji, influenzato e a rischio per il match di questa sera. Ecco che cosa filtra in casa nerazzurra. Manca sempre meno all’attesissima gara di UEFA Champions League di questa sera a San Siro tra l’Inter guidata dall’allenatore Cristian Chivu e il Liverpool dell’allenatore olandese Arne Slot. Dallo Sky Sport arrivano aggiornamenti cruciali sulla formazione dei nerazzurri, in particolare sul fronte del difensore svizzero Manuel Akanji. Akanji verso il rientro, ballottaggio aperto. Il difensore, assente alla vigilia per una sindrome influenzale, sta decisamente meglio nelle ultime ore e sembra viaggiare verso la titolarità, un fattore che rivoluzionerebbe i piani iniziali di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

