Inter Liverpool le ultime scelte di Chivu | ecco chi gioca a destra

Inter Liverpool, le ultime scelte di mister Chivu in vista della sfida di questa sera: ecco chi dovrebbe giocare sulla corsia di destra. L'Inter affronta questa sera a San Siro il Liverpool, in una partita cruciale per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di UEFA Champions League. L'allenatore Cristian Chivu è pronto a operare circa tre cambi rispetto alla formazione schierata contro il Como per affrontare al meglio i Reds. La Gazzetta dello Sport analizza le probabili scelte del tecnico dei nerazzurri, evidenziando le incognite e le certezze. In difesa, la linea a tre presenta due punti fermi e un grande interrogativo.

