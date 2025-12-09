Inter-Liverpool in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputa Inter-Liverpool, incontro valido per la 6ª giornata della fase a campionato di Champions League. Ecco tutte le informazioni su orario, canali TV, streaming e formazioni per seguire la partita in diretta.

Stasera si gioca Inter-Liverpool, partita valida per la 6ª giornata della fase a campionato di Champions League. Si parte a San Siro alle ore 21. Diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

inter liverpool champions vederlaInter-Liverpool in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Liverpool, partita valida per la 6ª giornata della fase a campionato di Champions League ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Liverpool Champions Vederla