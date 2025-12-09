Inter News 24 Inter Liverpool, Sandro Sabatini fa il pronostico in vista del match di stasera. Per lui vincerà l’Inter e segnerà questo calciatore. Il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini è intervenuto al podcast Numer1 per esprimere il suo pronostico in vista dell’attesissima sfida di UEFA Champions League di questa sera tra l’Inter e il Liverpool. I nerazzurri, guidati dall’allenatore Cristian Chivu, sono alla ricerca di punti fondamentali a San Siro per rilanciare le proprie ambizioni europee, dopo il pesante KO subito contro l’Atlético Madrid nell’ultima giornata. L’obiettivo primario della squadra è avvicinarsi a un piazzamento tra le prime otto, un risultato che migliorerebbe significativamente il ranking e i ricavi del club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Liverpool, il pronostico di Sandro Sabatini: «Vince l’Inter. Ecco chi segna»