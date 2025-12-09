Inter Liverpool il pronostico di Sandro Sabatini | Vince l’Inter Ecco chi segna
Inter News 24 Inter Liverpool, Sandro Sabatini fa il pronostico in vista del match di stasera. Per lui vincerà l’Inter e segnerà questo calciatore. Il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini è intervenuto al podcast Numer1 per esprimere il suo pronostico in vista dell’attesissima sfida di UEFA Champions League di questa sera tra l’Inter e il Liverpool. I nerazzurri, guidati dall’allenatore Cristian Chivu, sono alla ricerca di punti fondamentali a San Siro per rilanciare le proprie ambizioni europee, dopo il pesante KO subito contro l’Atlético Madrid nell’ultima giornata. L’obiettivo primario della squadra è avvicinarsi a un piazzamento tra le prime otto, un risultato che migliorerebbe significativamente il ranking e i ricavi del club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter ospita il Liverpool a San Siro per una sfida decisiva di Champions, con inglesi privi di una loro stella. Diretta su Sky, Now TV e Cielo. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-inter-liverpool-champions-league-9-dicembre-tv-streaming-847155.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
“Inter-Liverpool: Manuel Akanji sta meglio e dovrebbe essere a disposizione. Da capire se partirà dall’inizio o dalla panchina” (Sky) Vai su X
Inter-Liverpool pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Liverpool con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del big match di Champions League. Da calciomercato.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com