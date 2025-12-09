Inter Liverpool i Reds hanno un buon feeling con San Siro Ma questa sera…

L'Inter si prepara ad affrontare il Liverpool a San Siro, uno stadio con cui i Reds hanno un buon feeling. Tuttavia, la partita di questa sera potrebbe riservare sorprese, con entrambe le squadre determinate a ottenere il massimo risultato in un match dal grande peso.

Inter News 24 Inter Liverpool, i Reds hanno un gran bel feeling con lo stadio San Siro, anche se questa sera la situazione potrebbe essere ben diversa. Il Liverpool, secondo l’analisi di Tuttosport, si trova particolarmente a suo agio a San Siro, forse grazie alla sua familiarità con le atmosfere europee e all’abitudine di giocare ad Anfield, che rende immune i Reds dal cosiddetto “miedo escenico”. Fatto sta che dall’inizio del nuovo millennio, ogni volta che la squadra inglese ha incrociato una delle milanesi nel proprio stadio, ha sempre ottenuto la vittoria, alimentando una vera e propria maledizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

