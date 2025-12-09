Inter Liverpool i nerazzurri vogliono blindare il passaggio del turno Ecco chi può essere decisivo

L'Inter si prepara alla sfida decisiva contro il Liverpool, con l'obiettivo di assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri sono pronti a mettere in campo tutte le energie per ottenere un risultato positivo e consolidare il proprio percorso nella competizione europea.

Inter News 24 Inter Liverpool, i nerazzurri sono a caccia di un risultato per blindare il passaggio del turno. E questo calciatore potrebbe essere l'uomo decisivo. In casa Inter la parola d'ordine è una sola: concentrazione massima. Nonostante il successo roboante contro il Como e la crisi di risultati che sta attraversando il Liverpool, i nerazzurri sanno bene che non devono farsi distrarre. I Reds, seppur in difficoltà, non vanno assolutamente sottovalutati; anzi, proprio la loro condizione di squadra ferita li rende un avversario potenzialmente ancora più pericoloso. Il primo comandamento: guai a sottovalutare i Reds.