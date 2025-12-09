Inter Liverpool formazioni ufficiali | Akanji ce la fa in mezzo si rivede Mkhitaryan
Le formazioni ufficiali di Inter Liverpool sono state annunciate in vista della sfida di questa sera a San Siro, valida per la sesta giornata di Champions League. L’Inter punta a conquistare punti fondamentali nel suo cammino europeo, con il calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le scelte dei due allenatori per questa importante partita.
Inter Liverpool formazioni ufficiali. L’Inter è pronta a giocarsi una fetta importante del suo percorso europeo nella sesta giornata di Champions League, con il calcio d’inizio fissato alle 21:00 a San Siro. Cristian Chivu ha dovuto gestire una preparazione complicata dalle assenze, ma alla fine arriva una buona notizia: Manuel Akanji recupera in extremis e torna a disposizione per una sfida dal peso specifico enorme. I nerazzurri vogliono confermarsi nelle zone alte della classifica della League Phase e dare continuità al momento ritrovato dopo la bruciante sconfitta con l’Atletico. Il roboante 4-0 al Como ha riportato fiducia, mostrando una squadra compatta e un gruppo che sa reagire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
