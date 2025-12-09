Inter Liverpool ecco il principale dubbio di formazione di Arne Slot
Inter News 24 In vista di Inter Liverpool di questa sera, andiamo a vedere insieme quale sembra essere il principale dubbio di formazione di Arne Slot. In vista della sfida di questa sera di UEFA Champions League contro l’ Inter a San Siro, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, deve sciogliere un nodo fondamentale a centrocampo. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il principale dubbio di formazione che assilla il tecnico olandese riguarda la scelta del partner in mezzo al campo. La decisione è tra il centrocampista Bradley e il centrocampista Curtis Jones. La presenza di Bradley è favorita dal fatto che il giocatore è squalificato per la prossima partita di Premier League e può quindi spendere tutte le sue energie nella cruciale sfida europea contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
LIVERPOOL SENZA SALAH CONTRO L'INTER Le dichiarazioni di Salah dopo l’ennesima esclusione dall’XI titolare hanno spinto Arne Slot a lasciarlo fuori dai convocati per la trasferta di San Siro. Il clima tra l’egiziano e i Reds è ormai rovente, con le v - facebook.com Vai su Facebook
"All'Inter si presenta un'occasione ghiotta contro il Liverpool. Può cercare di vincere uno scontro diretto migliorando la classifica europea che è già positiva" Paolo Pacchioni ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X
Inter-Liverpool, le probabili formazioni - Dubbio Akanji per Chivu, Mkhitaryan pronto - È arrivato il momento per l’Inter di misurarsi contro il Liverpool,. Riporta tuttomercatoweb.com