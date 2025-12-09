inter liverpool ecco il principale dubbio di formazione di arne slot

Inter News 24 In vista di Inter Liverpool di questa sera, andiamo a vedere insieme quale sembra essere il principale dubbio di formazione di Arne Slot. In vista della sfida di questa sera di UEFA Champions League contro l’ Inter a San Siro, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, deve sciogliere un nodo fondamentale a centrocampo. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il principale dubbio di formazione che assilla il tecnico olandese riguarda la scelta del partner in mezzo al campo. La decisione è tra il centrocampista Bradley e il centrocampista Curtis Jones. La presenza di Bradley è favorita dal fatto che il giocatore è squalificato per la prossima partita di Premier League e può quindi spendere tutte le sue energie nella cruciale sfida europea contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

