Inter Liverpool è sfida tra Barella e Mac Allister | e quel retroscena di mercato sui due…

Inter News 24 Inter Liverpool, è sfida aperta tra Barella e Mac Allister: e quel retroscena di mercato sui due che ha infiammato le scorse sessioni.. L’attenzione dell’analisi della Gazzetta dello Sport per Inter-Liverpool si concentra sul duello affascinante che andrà in scena a centrocampo tra il nerazzurro Nicolò Barella e l’argentino Alexis Mac Allister. Nonostante non sempre attirino i riflettori come gli attaccanti, i due centrocampisti sono l’anima e il cervello delle rispettive squadre, con il loro dinamismo unito al senso tattico che li rende insostituibili per qualsiasi allenatore, sia nei club che nelle nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

