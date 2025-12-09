inter appuntamento con la storia chivu cerca il pass in champions assalto al liverpool con la thula

L'Inter si prepara a una sfida storica in Champions League, con Chivu determinato a scrivere un nuovo capitolo. Ricordando il leggendario Inter-Liverpool del 1965, i nerazzurri puntano a bissare il successo di allora. Mentre il sessantenario della seconda Coppa dei Campioni viene celebrato, l'attesa cresce per questa importante occasione di riscrivere la storia.

Per ricordare lo storico Inter-Liverpool del ’65 servono capelli bianchi a volontà. Ancora per qualche settimana saremo nel sessantennale della seconda Coppa dei Campioni vinta dai nerazzurri, in finale a San Siro contro il Benfica. Una partita che non ci sarebbe mai stata, se prima gli uomini di Herrera non avessero sbaragliato i Reds al Meazza col 3-0 firmato da Corso, Peirò e Facchetti. È l’unico trionfo interista nei tre precedenti alla Scala del calcio, l’altro è firmato Lautaro Martinez ad Anfield Road e non servì a qualificarsi, visto lo 0-2 patito nell’andata degli ottavi del 2022. Stessa competizione della sfida odierna, con qualche reduce da ambo le parti, ma non Mo Salah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net