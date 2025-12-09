Inter appuntamento con la storia Chivu cerca il pass in Champions Assalto al Liverpool con la ThuLa
L'Inter si prepara a una sfida storica in Champions League, con Chivu determinato a scrivere un nuovo capitolo. Ricordando il leggendario Inter-Liverpool del 1965, i nerazzurri puntano a bissare il successo di allora. Mentre il sessantenario della seconda Coppa dei Campioni viene celebrato, l'attesa cresce per questa importante occasione di riscrivere la storia.
Per ricordare lo storico Inter-Liverpool del ’65 servono capelli bianchi a volontà. Ancora per qualche settimana saremo nel sessantennale della seconda Coppa dei Campioni vinta dai nerazzurri, in finale a San Siro contro il Benfica. Una partita che non ci sarebbe mai stata, se prima gli uomini di Herrera non avessero sbaragliato i Reds al Meazza col 3-0 firmato da Corso, Peirò e Facchetti. È l’unico trionfo interista nei tre precedenti alla Scala del calcio, l’altro è firmato Lautaro Martinez ad Anfield Road e non servì a qualificarsi, visto lo 0-2 patito nell’andata degli ottavi del 2022. Stessa competizione della sfida odierna, con qualche reduce da ambo le parti, ma non Mo Salah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Inter, a date with history. Chivu seeks Champions League qualification. ThuLa attacks Liverpool. - 21pm: The Reds are leaving Salah out and Chiesa is at risk, Akanji has a fever but Thuram and Lautaro are there. Riporta sport.quotidiano.net