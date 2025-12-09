Inter?Liverpool | le probabili formazioni in vista della sfida di Champions

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un duello chiave a San Siro. Stasera, per la sesta giornata del gruppo, Inter ospita Liverpool a San Siro: i nerazzurri guidano il girone con 12 punti, i Reds inseguono a quota 9. Le probabili scelte di formazione. Inter (modulo 3?5?2). Secondo le indicazioni pre?match, l’Inter dovrebbe schierarsi con Sommer in porta; difesa a tre con Bisseck, Acerbi e Bastoni; a centrocampo agiranno come quinti Luis Henrique e Dimarco, con Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan in mediana. In attacco spazio alla coppia Thuram–Lautaro?Martínez. Liverpool (modulo 4?4?2 4?2?3?1 alternativo). I Reds dovrebbero affidarsi a Alisson Becker tra i pali; linea difensiva con Bradley, Konaté, van Dijk e Robertson; a centrocampo Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; in avanti l’attacco sarà presumibilmente formato da Isak ed Ekitiké. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

