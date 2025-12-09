Intensificate le ricerche di Karol Brozek 44enne polacco disperso da 20 giorni sul Gran Sasso
Sono ormai trascorsi già 20 giorni dalla scomparsa di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni polacco disperso da Campo Imperatore sul Gran Sasso. Come riporta l'Ansa, le ricerche, coordinate dalla prefettura dell'Aquila, coinvolgono Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), Soccorso Alpino Guardia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
