Intelligenza Artificiale | vantaggi rischi e perché ci riguarda tutti

Opportunità, sfide e scenari futuri nell'era dell'AI. L'intelligenza artificiale (AI) è diventata un argomento centrale nelle conversazioni digitali, industriali e politiche. Non si tratta più di una tecnologia futuristica, ma di una realtà che influenza quotidianamente la nostra vita: quando chiediamo indicazioni allo smartphone, quando suggeriamo una serie su Netflix o quando utilizziamo strumenti come ChatGPT, siamo già in contatto con sistemi intelligenti. Le aziende investono miliardi, i governi stanno definendo regolamenti, le scuole discutono su come introdurla nel percorso formativo. Ma cosa significa realmente tutto questo per noi? E quali sono le implicazioni per il lavoro, la creatività e la privacy? Cos'è l'intelligenza artificiale?.

