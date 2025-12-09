Intelligenza Artificiale | vantaggi rischi e perché ci riguarda tutti
Opportunità, sfide e scenari futuri nell’era dell’AI. L’intelligenza artificiale (AI) è diventata un argomento centrale nelle conversazioni digitali, industriali e politiche. Non si tratta più di una tecnologia futuristica, ma di una realtà che influenza quotidianamente la nostra vita: quando chiediamo indicazioni allo smartphone, quando suggeriamo una serie su Netflix o quando utilizziamo strumenti come ChatGPT, siamo già in contatto con sistemi intelligenti. Le aziende investono miliardi, i governi stanno definendo regolamenti, le scuole discutono su come introdurla nel percorso formativo. Ma cosa significa realmente tutto questo per noi? E quali sono le implicazioni per il lavoro, la creatività e la privacy? Cos’è l’intelligenza artificiale?. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuovi mestieri e nuove sfide nella diffusione dell'intelligenza artificiale. - facebook.com Vai su Facebook
La leadership sull'intelligenza artificiale attraverso le università e le aziende della top 50 di NeurIPS (su aiworld.eu trovate il grafico interattivo per le varie combinazioni e il confronto col 2024). Vai su X
Intelligenza artificiale, rischi e vantaggi per la sanità - Secondo i dati Ocse, ben il 30% delle attività in ambito sanitario e sociale potrebbero essere automatizzate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, determinando un aumento di produttività capace di ... Segnala avvenire.it