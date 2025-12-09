Insulti all' arbitra durante la partita di calcio femminile ma il pubblico non ci sta VIDEO
Insulta l’arbitra con un “vai a lavare i piatti”, ma lo stadio reagisce: a Moncalieri i tifosi si ribellano al sessismo durante una partita di Coppa Italia femminile. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Insulti sessisti all'arbitra e aggressione al giovane direttore di gara: stangata per società e calciatori
“Vai a lavare i piatti”: insulti sessisti all’arbitra dalla tribuna, ma il pubblico reagisce
Moncalieri, insulti sessisti all'arbitra: "Vai a lavare i piatti" Vai su X
La Stampa. . Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l'arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di "tornare a lavar - facebook.com Vai su Facebook
«Vai a lavare i piatti»: a Moncalieri insulti sessisti all'arbitra, ma gli altri tifosi si ribellano - Pro Palazzolo, gara valida per la Coppa Italia di Serie C femminile. Secondo msn.com
