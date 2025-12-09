Instagram ora consente di ricondividere qualsiasi Storia pubblica
Il team di Instagram con un post su Threads ha annunciato l'introduzione di una novità attesa da tanti utenti
Instagram amplia la condivisione: ora si possono ricondividere tutte le Storie pubbliche - Instagram introduce la possibilità di ricondividere qualsiasi Storia pubblica senza bisogno di essere taggati, rendendo la condivisione più rapida, immediata e vicina ai meccanismi delle altre piattaf ... Da news.fidelityhouse.eu
