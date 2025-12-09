Insegnante irlandese Burke arrestato e ammanettato perché contro ' gender fluid' e ' lgbtq+' Alta Corte | Non ha usato genere neutro con un trans

L'insegnante irlandese Enoch Burke è stato licenziato, ammanettato ed imprigionato per non aver usato il pronome lgbtq+ 'they' con un alunno transgender. La decisione choc dell’Alta Corte: "Non si adegua alle 'regole gender fluid'" L'insegnante irlandese Enoch Burke è stato licenziato, perseg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

