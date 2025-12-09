Iniziati i lavori di riqualificazione nei cimiteri di Levane e Levanella

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per un investimento di circa 200.000 euro. Prossimamente 1 milione e 200.000 euro di lavori al cimitero monumentale del capoluogo. Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini soddisfatta per un impegno mantenuto: “La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

iniziati lavori riqualificazione cimiteriSantarcangelo: al via la riqualificazione dei cimiteri del capoluogo e Ciola Corniale - Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Sant’Ermete per un importo totale di circa 60mila euro, nei giorni ... Lo riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Iniziati Lavori Riqualificazione Cimiteri