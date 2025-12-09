Infortunio Rugani, buone notizie dall’infermeria per il centrale: la Gazzetta svela che tornerà tra i convocati per la sfida contro la Roma, la difesa respira. L’emergenza difensiva che ha attanagliato la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a veri e propri salti mortali tattici tra adattamenti e cambi modulo forzati, sta finalmente per allentare la sua morsa. Se i riflettori sono puntati sul recupero lampo di Gleison Bremer, dall’infermeria della Continassa arrivano segnali decisamente confortanti anche per un altro senatore del reparto arretrato. Daniele Rugani, fermo ai box per un problema fisico che lo ha tenuto lontano dai campi nel momento del maggior bisogno (complice anche lo stop di Gatti ), vede ormai il traguardo del suo percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani, il calvario sta per finire: fissata la data del rientro del difensore, può farcela per quel big match di campionato! Ultime