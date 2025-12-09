Infortunio mortale alla Montello 3 indagati per omicidio colposo

Un grave incidente alla Montello Spa ha causato la morte di Mohssine Ghouati lo scorso 3 dicembre. Tre persone sono state denunciate con l’accusa di omicidio colposo nell’ambito delle indagini sul tragico evento, che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità e aperto un’indagine sulla sicurezza nello stabilimento.

Tre persone sono indagate con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Mohssine Ghouati, avvenuta lo scorso mercoledì 3 dicembre nello stabilimento della Montello Spa. Si tratta di figure di vertice e responsabili della sicurezza sia della ditta di manutenzione per cui lavorava il giovane sia della stessa Montello. Martedì 9 dicembre all’ospedale Papa Giovanni è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 27enne. Il medico legale non ha riscontrato anomalie rispetto alla dinamica ipotizzata e ha escluso un malore: la morte è quindi attribuita esclusivamente alle lesioni riportate nell’incidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

