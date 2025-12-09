Infortunio Leao tutti preoccupati in casa Milan dopo ieri La situazione non lascia dubbi

L'infortunio di Rafael Leao ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza del Milan. La possibile perdita di un giocatore chiave per la stagione 2025 mette in discussione le sorti della squadra, che ora si confronta con l'incertezza e la speranza di un recupero rapido. La situazione rimane sotto stretto osservamento.

Infortunio Leao, cresce la preoccupazione in casa Milan: stagione 2025 a rischio? L’Infortunio Leao è diventato in poche ore il tema dominante dell’ambiente rossonero. La vittoria contro il Torino è stata infatti oscurata dal momento in cui l’attaccante portoghese si è fermato, toccandosi la parte superiore dell’adduttore destro e chiedendo immediatamente il cambio. Un gesto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Leao, tutti preoccupati in casa Milan dopo ieri. La situazione non lascia dubbi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan dimostra carattere ribaltando due gol di svantaggio con Pulisic, ma perde Leao per infortunio. https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-milan-dai-due-volti-sotto-di-due-reti-i-rossoneri-rimontano-con-pulisic-ma-perdono-leao/6gTG1lqL/ - facebook.com Vai su Facebook

. @acmilan | Landucci: "Leao farà esami domani per capire l'entità del suo infortunio, speriamo nulla di grave" Vai su X

Rafael Leao esce infortunato e va in panchina senza proferire parola: cosa è successo - L’infortunio muscolare di Rafael Leao nella partita contro il Torino preoccupa e non poco il Milan. Lo riporta fanpage.it