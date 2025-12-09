Infortunio Leao tutti preoccupati in casa Milan dopo ieri La situazione non lascia dubbi

L'infortunio di Rafael Leao ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza del Milan. La possibile perdita di un giocatore chiave per la stagione 2025 mette in discussione le sorti della squadra, che ora si confronta con l'incertezza e la speranza di un recupero rapido. La situazione rimane sotto stretto osservamento.

L'Infortunio Leao è diventato in poche ore il tema dominante dell'ambiente rossonero. La vittoria contro il Torino è stata infatti oscurata dal momento in cui l'attaccante portoghese si è fermato, toccandosi la parte superiore dell'adduttore destro e chiedendo immediatamente il cambio. Un gesto

