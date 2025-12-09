Infortunio Leao paura a Milanello | ecco quanto potrebbe stare fuori
L'infortunio di Rafael Leao preoccupa il Milan: fonti da Milanello indicano possibili tempi di recupero più lunghi del previsto. La squadra potrebbe dover fare a meno del talento portoghese per diverse settimane, influenzando le strategie e le prospettive di questa fase della stagione.
Inter News 24 Infortunio Leao, da Milanello non filtrano notizie positive: ecco quanto potrebbe stare fuori il fuoriclasse portoghese secondo le prime impressioni. La vittoria del Milan è stata immediatamente oscurata da un’ombra di preoccupazione che si proietta sull’infermeria di Milanello. L’attenzione della dirigenza, dello staff tecnico e dei tifosi è interamente focalizzata sul momento in cui il fuoriclasse portoghese Rafael Leao ha lasciato il campo toccandosi l’adduttore destro. La sua reazione, il gesto e l’espressione sono stati segnali sufficienti a mettere in allarme l’ambiente rossonero, facendo temere il peggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
