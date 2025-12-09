Infortunio Leao buone notizie dagli esami strumentali per il Milan | scongiurato il rischio forfait per la Supercoppa Italiana?

Inter News 24 Infortunio Leao, il Milan tira un sospiro di sollievo: scongiurato il rischio forfait per la Supercoppa Italiana? Le condizioni del portoghese. Una notizia rassicurante squarcia l’aria tesa che si era creata intorno alle condizioni fisiche di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, stella indiscussa dello scacchiere offensivo del Milan, aveva lasciato il campo con una smorfia di dolore durante la vittoriosa trasferta contro il Torino, lamentando un fastidio all’adduttore destro che aveva fatto scattare l’allarme rosso a Milanello. Questa mattina, però, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore hanno emesso un verdetto che scatena il sollievo in tutto l’ambiente rossonero. 🔗 Leggi su Internews24.com

