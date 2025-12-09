Infortunio Dumfries le ultime da Appiano Gentile Ecco quando potrebbe tornare

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio Dumfries, arrivano notizie da Appiano Gentile sulle sue condizioni. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Chivu l’olandese. L’ Inter si prepara ad affrontare il Liverpool a San Siro, ma le scelte di formazione dell’allenatore Cristian Chivu sono complicate da diverse incognite legate all’infermeria. Il reparto difensivo è in particolare apprensione, a partire dal difensore svizzero Manuel Akanji. LEGGI ANCHE: Inter Liverpool, Dumfries sarà messo ancora una volta da parte? Chivu studia le alternative Akanji in dubbio: si scaldano Acerbi e Bisseck. Il difensore ex Manchester City è stato assente alla rifinitura della vigilia a causa di una leggera sindrome influenzale. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio dumfries le ultime da appiano gentile ecco quando potrebbe tornare

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, le ultime da Appiano Gentile. Ecco quando potrebbe tornare

Leggi anche questi approfondimenti

infortunio dumfries ultime appianoInfortunio Dumfries, il rientro dell’olandese rischia di slittare ancora: le ultime sulle condizioni del giocatore dell’Inter - Il rientro del giocatore potrebbe avvenire a metà dicembre Le notizie che arrivano dall’infermeria di Appiano G ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Dumfries Ultime Appiano