Infortunio Darmian le ultime notizie | ecco quando dovrebbe rientrare E Dumfries…
Inter News 24 Infortunio Darmian, arrivano importanti novità da Appiano Gentile: ecco quando dovrebbe rientrare a disposizione. E Dumfries.. L’ Inter è costretta a navigare l’impegnativo calendario, aggravato dalle incertezze sulle condizioni fisiche degli esterni Denzel Dumfries e Matteo Darmian, entrambi ancora ai box e con tempi di recupero non definiti. L’allenatore Cristian Chivu, che ha espresso la sua speranza di riaverli presto in campo anche durante la conferenza stampa pre-partita, al momento non ha alcuna certezza sul loro rientro. Il punto del Corriere dello Sport: piccoli progressi, grande attesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dumfries e Darmian puntano l'Atletico Madrid Secondo Skysport, i due esterni dell’Inter out per infortunio nel derby di domenica, punteranno a rientrare già per la gara di Champions League contro la squadra spagnola #Dumfries #Darmian #SpazioInter Vai su X
Il giocatore nerazzurro è alle prese con un infortunio muscolare: sta cercando di evitare l'intervento perché vorrebbe lasciare Milano - facebook.com Vai su Facebook
Inter, brutte notizie: aumenta l’emergenza a destra, i tempi di recupero si allungano - Gli infortuni stanno tartassando l'Inter, con un enorme problema a livello di interpreti sulla corsia destra: le ultime. Come scrive spaziointer.it