Infortunio Darmian le ultime notizie | ecco quando dovrebbe rientrare E Dumfries…

L' Inter è costretta a navigare l'impegnativo calendario, aggravato dalle incertezze sulle condizioni fisiche degli esterni Denzel Dumfries e Matteo Darmian, entrambi ancora ai box e con tempi di recupero non definiti. L'allenatore Cristian Chivu, che ha espresso la sua speranza di riaverli presto in campo anche durante la conferenza stampa pre-partita, al momento non ha alcuna certezza sul loro rientro. Il punto del Corriere dello Sport: piccoli progressi, grande attesa.

