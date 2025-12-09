Infortunio Casale c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna | il verdetto a una manciata di giorni dalla Juve

Infortunio Casale, c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna: il verdetto sulle condizioni a una manciata di giorni dalla Juve. Brutte notizie  per il  Bologna  e per l’allenatore  Vincenzo Italiano: il difensore  Nicolò Casale  dovrà fermarsi per un periodo significativo. Il giocatore rossoblù, costretto al cambio durante la recente sfida contro la  Lazio  all’Olimpico, si è sottoposto agli  esami strumentali  che hanno confermato la presenza di una  lesione muscolare. La diagnosi: lesione di basso grado al bicipite femorale. La  diagnosi medica  evidenzia un problema che obbliga il difensore a uno  stop significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

