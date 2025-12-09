Infortunio Casale c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna | il verdetto a una manciata di giorni dalla Juve

Infortunio Casale, c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna: il verdetto sulle condizioni a una manciata di giorni dalla Juve. Brutte notizie per il Bologna e per l’allenatore Vincenzo Italiano: il difensore Nicolò Casale dovrà fermarsi per un periodo significativo. Il giocatore rossoblù, costretto al cambio durante la recente sfida contro la Lazio all’Olimpico, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione muscolare. La diagnosi: lesione di basso grado al bicipite femorale. La diagnosi medica evidenzia un problema che obbliga il difensore a uno stop significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

