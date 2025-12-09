Infortunio Casale c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna | il verdetto a una manciata di giorni dalla Juve
Infortunio Casale, c’è l’esito degli esami del difensore del Bologna: il verdetto sulle condizioni a una manciata di giorni dalla Juve. Brutte notizie per il Bologna e per l’allenatore Vincenzo Italiano: il difensore Nicolò Casale dovrà fermarsi per un periodo significativo. Il giocatore rossoblù, costretto al cambio durante la recente sfida contro la Lazio all’Olimpico, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione muscolare. La diagnosi: lesione di basso grado al bicipite femorale. La diagnosi medica evidenzia un problema che obbliga il difensore a uno stop significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dalla sfida con la Lazio è arrivato anche l'infortunio di Nicolò Casale. E l'infermeria è affollata, in un unico reparto: "In difesa siamo in grande difficoltà con l'infortunio di Vitik e oggi quello di Casale. Lucumí ha un tendine che gli fa male. Heggem gioca sempre - facebook.com Vai su Facebook
Vista come è andata la partita ci sarebbe anche da essere positivi, ma prima di vedere la formazione ero convinto di vincerla quindi ci starebbe un po' di rodimento. Tuttavia l'infortunio di Casale - speriamo il più lungo possibile - mi ha decisamente migliorato l Vai su X
