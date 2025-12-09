Infortunio Bremer ottime notizie alla vigilia di Juve Pafos | il brasiliano è tornato a lavorare con il resto del gruppo! Come è andato il suo rientro – VIDEO
di Marco Baridon Infortunio Bremer, il difensore si è allenato coi compagni alla vigilia del Pafos: Spalletti può convocarlo, obiettivo minuti nelle gambe per essere subito al top. (l’inviato alla Continassa) – La notizia che tutto il mondo bianconero attendeva da fine settembre è finalmente arrivata, portando un raggio di sole alla Continassa in una giornata grigia di dicembre. L’ Infortunio Bremer è ormai un ricordo da mettersi alle spalle: il difensore brasiliano ha completato il suo lungo percorso di riabilitazione post-operatoria (menisco) e questa mattina, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Bremer? Spavento per i tifosi della Juventus nel post Verona
Tudor vede il bicchiere mezzo pieno, poi spiega l’infortunio di Bremer
Infortunio Bremer: fiato sospeso per la Juve, le condizioni del difensore brasiliano verso la sfida di Champions League col Villarreal
"La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L'infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari" Stefano Tacconi - facebook.com Vai su Facebook
Visto l'infortunio di #Gatti, che ne avrà per almeno un mese, #Rugani e #Bremer non saranno a disposizione. Il primo punta a esserci per la sfida di Champions col Pafos, il secondo invece sta lavorando per tornare in gruppo da metà dicembre in poi. Vai su X
Infortunio Bremer: finalmente buone notizie per la Juventus. Il brasiliano pronto al rientro, Rugani in recupero - Il brasiliano pronto al rientro, Rugani in recupero L’infortunio di Bremer ha rappresentato uno dei problemi più pesanti per la Juventus ne ... Si legge su calcionews24.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it