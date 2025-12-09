Infortunio Bremer ottime notizie alla vigilia di Juve Pafos | il brasiliano è tornato a lavorare con il resto del gruppo! Come è andato il suo rientro – VIDEO

di Marco Baridon Infortunio Bremer, il difensore si è allenato coi compagni alla vigilia del Pafos: Spalletti può convocarlo, obiettivo minuti nelle gambe per essere subito al top. (l’inviato alla Continassa) – La notizia che tutto il mondo bianconero attendeva da fine settembre è finalmente arrivata, portando un raggio di sole alla Continassa in una giornata grigia di dicembre. L’ Infortunio Bremer è ormai un ricordo da mettersi alle spalle: il difensore brasiliano ha completato il suo lungo percorso di riabilitazione post-operatoria (menisco) e questa mattina, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

