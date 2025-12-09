Infortunio Bremer il difensore bianconero quando rientrerà? La situazione in casa Juve

L’infortunio di Bremer ha messo a dura prova la difesa della Juventus nelle ultime settimane. Tuttavia, si prevedono buone notizie con il suo imminente rientro, mentre Rugani sta proseguendo il recupero. La situazione in casa bianconera si sta delineando verso una soluzione più stabile e rassicurante per il reparto difensivo.

Infortunio Bremer: finalmente buone notizie per la Juventus. Il brasiliano pronto al rientro, Rugani in recupero L'infortunio di Bremer ha rappresentato uno dei problemi più pesanti per la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a rivedere completamente la struttura difensiva tra soluzioni d'emergenza e adattamenti forzati. Ora, però, dalla Continassa arriva un segnale incoraggiante:

"La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L'infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari" Stefano Tacconi - facebook.com Vai su Facebook

Visto l'infortunio di #Gatti, che ne avrà per almeno un mese, #Rugani e #Bremer non saranno a disposizione. Il primo punta a esserci per la sfida di Champions col Pafos, il secondo invece sta lavorando per tornare in gruppo da metà dicembre in poi. Vai su X

Juventus, infortunio Bremer: le novità, Spalletti sorride a metà! - Arrivano importanti aggiornamenti dall'infermeria della Juventus in merito alle condizioni fisiche di Bremer.