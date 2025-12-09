Infortunio Bremer il difensore bianconero quando rientrerà? La situazione in casa Juve

L’infortunio di Bremer ha messo a dura prova la difesa della Juventus nelle ultime settimane. Tuttavia, si prevedono buone notizie con il suo imminente rientro, mentre Rugani sta proseguendo il recupero. La situazione in casa bianconera si sta delineando verso una soluzione più stabile e rassicurante per il reparto difensivo.

Infortunio Bremer: finalmente buone notizie per la Juventus. Il brasiliano pronto al rientro, Rugani in recupero L’infortunio di Bremer ha rappresentato uno dei problemi più pesanti per la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a rivedere completamente la struttura difensiva tra soluzioni d’emergenza e adattamenti forzati. Ora, però, dalla Continassa arriva un segnale incoraggiante: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

