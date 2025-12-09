Infortunio Bellanova il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16? contro il Chelsea | serata di Champions in salita per i nerazzurri
Durante la partita contro il Chelsea, Bellanova dell’Atalanta si è infortunato al 16°, costringendo i nerazzurri a giocare in inferiorità e complicando il proseguimento della serata di Champions League.
Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16? per Zappacosta contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri Serata complicata per l’Atalanta alla New Balance Arena, dove la squadra di Raffaele Palladino ha dovuto rinunciare prestissimo a Raoul Bellanova, esterno classe 2000. Il giocatore si è fermato dopo soli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Formazione #ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Keteleare, Lookman; Kristovic - mister Palladino cambia solo un giocatore rispetto alla squadra che ha battuto Eintracht e Fiorentina: davanti c’è - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16' contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri - Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16' per Zappacosta contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri Serata complicata per l’Atalanta alla ... calcionews24.com scrive
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore lanazione.it
Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la sfida oasport.it
La Siria un anno dopo Assad: il Terroristan della CIA it.insideover.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it