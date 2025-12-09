Infortunio Bellanova il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16? contro il Chelsea | serata di Champions in salita per i nerazzurri

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro il Chelsea, Bellanova dell’Atalanta si è infortunato al 16°, costringendo i nerazzurri a giocare in inferiorità e complicando il proseguimento della serata di Champions League.

Infortunio Bellanova, il difensore dellAtalanta lascia il campo dolorante al 16? per Zappacosta contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri Serata complicata per l’Atalanta alla New Balance Arena, dove la squadra di Raffaele Palladino ha dovuto rinunciare prestissimo a Raoul Bellanova, esterno classe 2000. Il giocatore si è fermato dopo soli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

