Infortunati Juve svolta dalla Continassa | due bianconeri tornano in gruppo alla vigilia del Pafos Spalletti può sorridere – VIDEO

di Marco Baridon Infortunati Juve, svolta alla vigilia del Pafos: Bremer e Rugani si allenano in gruppo, ma l’emergenza continua per l’attacco e per Gatti. (l’inviato alla Continassa) – La vigilia della sfida di Champions League contro il Pafos porta in dote a Luciano Spalletti una boccata d’ossigeno fondamentale per la gestione delle rotazioni difensive. L’allenamento di rifinitura andato in scena questa mattina alla Continassa ha regalato le immagini che tutto l’ambiente bianconero aspettava da settimane: Gleison Bremer e Daniele Rugani si sono rivisti in gruppo. Il centrale brasiliano, fermo da fine settembre per il lungo stop al menisco, e il difensore italiano hanno svolto la seduta interamente insieme ai compagni, segnando un passo decisivo verso il ritorno alla normalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

