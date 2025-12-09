Infortunati Juve ottime notizie dall’infermeria | Bremer ormai pronto a tornare in gruppo anche Rugani sulla via del recupero Gli aggiornamenti

La Juventus riceve buone notizie dall'infermeria: Bremer è ormai pronto a tornare in gruppo e potrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna, mentre Rugani si avvicina al recupero e punta la gara contro la Roma. Gli aggiornamenti di Luca Fioretti forniscono un quadro positivo sullo stato di salute dei difensori bianconeri.

di Luca Fioretti Infortunati Juve, ottime notizie dalla Gazzetta: Bremer pronto al rientro in gruppo e punta la convocazione per Bologna, Rugani vede la Roma. Dopo settimane di emergenza totale, soluzioni tampone e adattamenti tattici forzati che hanno costretto  Luciano Spalletti a reinventare il reparto arretrato, finalmente filtra il sole alla  Continassa. L’infermeria bianconera, che nell’ultimo periodo è stata affollata come non mai (con le assenze contemporanee di  Gatti,  Bremer  e  Rugani ), sta per restituire al tecnico i suoi pezzi da novanta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, arrivano  ottime notizie per la difesa, proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

