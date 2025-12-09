Informazioni servizi e comunicazione diretta con il Comune | nasce l' app digitale CityPass

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una conferenza stampa partecipata ha segnato la presentazione ufficiale di Catania CityPass, l’applicazione digitale che punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini, turisti e pubblica amministrazione, offrendo informazioni immediate, servizi utili e una fruizione più semplice della città.Nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

