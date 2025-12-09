Informazioni servizi e comunicazione diretta con il Comune | nasce l' app digitale CityPass
Una conferenza stampa partecipata ha segnato la presentazione ufficiale di Catania CityPass, l’applicazione digitale che punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini, turisti e pubblica amministrazione, offrendo informazioni immediate, servizi utili e una fruizione più semplice della città.Nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Offerte Lavoro Referente Informazioni Operative – Servizi Amministrativi alle Imprese: Offerta su Terni. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Società che fornisce servizi amministrativi alle imprese ricerca una risorsa per la gestione del flusso i - facebook.com Vai su Facebook
Forum Comunicazione 2022 - Con il Digital Communication Day, si è conclusa la quindicesima edizione del Forum della Comunicazione, l’appuntamento italiano della comunicazione interna ed esterna organizzato da Comunicazione ... Segnala adnkronos.com